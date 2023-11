Marie Cheyenne ESPACE CULTUREL, 2 mai 2024, VENDENHEIM.

Marie Cheyenne ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-05-02 à 20:00 (2024-05-02 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Depuis 2018, Marie Cheyenne sillonne en solo les scènes du réseau chanson française avec sa guitare et ses chansons originales. Apre?s la sortie de son premier album « Drôle d’Histoire » en 2020, elle vient présenter au Diapason, en première mondiale, son deuxième album ! Cee deuxième opus, fruit de ces dernièreds années de comùpositions, s’inscrit dans la lignée de la chanson à texte française, et emprunte des influences à Georges Brassens, Renaud et Juliette. Se plaisant aux mélanges des genres, Marie distille également une bonne patte folk venue du Québec, en référence à des artistes comme les Cowboys Fringants, Lisa Leblanc ou Linda Lemay. Enfin, une dernière touche jazz/swing manouche vient rafraichir le tout. En tant qu’artiste associée aux saisons 22-23 du Diapason, vous avez pu la découvrir lors de la première partie du concert de Charlelie Couture, à la médiathèque dans le cadre de concerts découverte, mais aussi au côté de la Cie Pied de Biche ou de Guillaume Schleer pour la création Bal Perdu. Lorsqu’elle a pris sa plume, Marie Cheyenne n’envisageait pas d’autre manière de s’exprimer que par le biais de la chanson à texte. A mi-chemin entre Joan Baez et une punk à chien, cette visage pâle emprunte aux amérindiens un nom pour affirmer sa révolte humaniste, avec dans sa guitare des chansons « comme des caresses ou bien des poings dans la gueule « . Sur scène, c’est un peu comme si Brassens rencontrait Woodie Guthrie en jupe, se transformait en clown, fumait une clope avec Django et finissait par tout envoyer valser dans un grand éclat de rire. Et ça, ça fait du bien ! Lauréate de plusieurs concours nationaux de chanson et d’écriture (Tremplin Georges Brassens de Sète, Initiative-Chanson d’Ivry, Carrefour de la Chanson Clermont-Ferrand…). Marie Cheyenne Marie Cheyenne

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

