Ich wàrt uf de Théo en attendant Théo – Centre Culturel – Vendenheim ESPACE CULTUREL, 18 avril 2024, VENDENHEIM.

Ich wàrt uf de Théo en attendant Théo – Centre Culturel – Vendenheim ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-04-18 à 20:00 (2024-04-18 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Après Le Gardien des Âmes (2011) et Je suis une méchante femme (2018), En attendant Théo (2023) clôturera une trilogie théâtrale écrite à trois mains par Pierre Kretz, Francis Freyburger et moi-même. Rien de tout cela n’aura été prémédité puisque ce compagnonnage aura pris corps au fil des parutions de ces trois romans. Trois oeuvres, trois personnages, interprétés par le même comédien, reliés par leur humanité et un petit grain de folie. Des êtres simples aussi bien par leur condition sociale, leurs désirs que leur parcours de vie, mais qui s’élèvent à travers l’expression de leurs drames pour devenir des personnages de théâtre porteurs d’universalité. En attendant Théo , en clin d’oeil humoristique à une oeuvre célèbre, ne déroge pas à la règle. Sepp, vieil homme pétri de souvenirs, déroule sa vie sur un parking de supermarché un soir de novembre. Il attend vainement son neveu en convoquant les moments forts de son passé : amour, désir de paternité contrarié, guerre d’Algérie, secrets, regrets et rancunes défilent comme autant de traces laissées sur le chemin sinueux de son existence. Olivier CHAPELET

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

