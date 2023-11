Le Verfügbar aux Enfers ESPACE CULTUREL, 14 avril 2024, VENDENHEIM.

Le Verfügbar aux Enfers ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-04-14 à 17:00 (2024-04-14 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Le Verfügbar aux enfers » est une opérette-revue écrite en Octobre 1944 par Germaine TILLION pendant son incarcération dans le camp de concentration pour femmes de Ravensbrück, dans le nord de Berlin. Alors que l’espoir de leur libération s’amoindrit de jour en jour, les déportées du camp, motivées par Germaine TILLION (grande ethnologue et résistante) décident d’écrire une opérette relatant leurs conditions concentrationnaires atroces avec la seule arme qui les maintenait en vie : le rire. Beau pied de nez à leurs bourreaux et à la mort devant lesquelles elles font face, au péril de leurs vies, avec ce qu’il leur restait de dignité et de joie de vivre…

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

19.8

EUR19.8.

Votre billet est ici