OB2 Grégory OTT & Vincent Bidal ESPACE CULTUREL, 21 mars 2024, VENDENHEIM.

OB2 Grégory OTT & Vincent Bidal ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-03-21 à 20:00 (2024-03-21 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

L’un était l’élève, l’autre son professeur.Très vite une complicité s’installe.Un lien indéfectible, des frères de cœur. Depuis cette rencontre, les deux pianistes ont construit chacun de leur côté une carrière tantôt de sideman, tantôt de soliste. Leurs collaborations sur scène, télévision, studio avec entre autres Florent Pagny, Mylène Farmer, Yuri Buenaventura, Christopher Cross, La Nouvelle Star, Tcheky Karyo, Steve Ferrone, Vincent Dedienne, Anne Sylvestre ou encore l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg témoignent de leur éclectisme et ouverture d’esprit. Les projets personnels solo aux couleurs plus jazz ne sont pas en reste. Vincent et Grégory comptent dix albums à leur actif et l’obtention de prix lors de prestigieux concours (Jazz à Juan Révélations…) Ces réalisations remarquées sur la scène jazz font l’objet de passages radio réguliers (Club jazz à FIP, France Musique/Open jazz, TSF…) Aujourd’hui c’est en duo qu’ils ont voulu créer, comme un retour aux sources… « B.O 2020 » est une ode au piano, colorée et mélodique, aux côtés d’invités prestigieux sur certaines plages de l’album : Anne Sila (chant), Stéphane Belmondo (trompette et bugle), Adriano Tenorio (percussions) et un quatuor à cordes (direction Romain Theret). Vincent Bidal Vincent Bidal

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

