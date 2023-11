Royaume ESPACE CULTUREL Catégories d’Évènement: 67550

Vendenheim Royaume ESPACE CULTUREL, 12 mars 2024, VENDENHEIM. Royaume ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-03-12 à 20:00 (2024-03-12 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros. UNE PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE SAISISSANTE QUI MET EN LUMIÈRE DES PAROLES DE FEMMES. Que vivent les femmes dans nos sociétés ? Quelles situations traversent-elles ? Quelles épreuves rencontrent-elles ? Toutes ces questions amènent le chorégraphe Hamid Ben Mahi à réfléchir à la brutalité de notre système patriarcal. Royaume, pièce pour six interprètes féminines, mêle les textes à la danse pour se faire le « porte-voix » d’histoire de femmes. Une chorégraphie hip hop saisissante dans laquelle les éclats de voix intimes et sincères des danseuses disent l’universel pendant que leurs gestes invitent à la poésie. Votre billet est ici ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550 16.8

EUR16.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 67550, Vendenheim Autres Lieu ESPACE CULTUREL Adresse Rue Jean Holweg Ville VENDENHEIM Departement 67550 Lieu Ville ESPACE CULTUREL latitude longitude 48.66582758549753;7.711354199616855

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM 67550 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendenheim/