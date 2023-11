Le Syndrome du Banc de Touche ESPACE CULTUREL, 22 février 2024, VENDENHEIM.

Le Syndrome du Banc de Touche ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-02-22 à 20:00 (2024-02-22 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Il y a 20 ans Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est restée sur la touche à l’image des footballeurs remplaçants. En proie à une crise de légitimité, la jeune femme décide de s’auto titulariser en suivant les pas de l’entraîneur de l’équipe de France. Ce seul en scène est une déclaration d’amour à “la lose” et à tous ces moments de doutes qui nous poussent chaque jour à devenir la personne qu’on devrait être.

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

