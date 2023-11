Sonia et Alfred Une Petite Place ou Rester ESPACE CULTUREL, 14 février 2024, VENDENHEIM.

Sonia et Alfred Une Petite Place ou Rester ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-02-14 à 16:00 (2024-02-14 au ). Tarif : 8.3 à 8.3 euros.

A partir de 4 ans Qui est ce drôle d’oiseau ? D’où vient-il? On ne sait pas du tout. On sait seulement qu’il a juste le temps de prendre sa chaise et de s’enfuir, il n’a plus de maison, il cherche un endroit où s’abriter et demande : «Vous avez une petite place pour moi?», mais tout le monde trouve toujours une bonne raison pour la lui refuser. On sait aussi que Sonia vit seule dans une maison au fond du bois mais qu’elle n’aime pas s’éloigner de son petit royaume où elle a tout ce dont elle a besoin pour être bien. Elle ne désire rien d’autre. Mais un jour, quelqu’un s’arrête devant sa maison, s’assied sur une chaise et attend. Ce quelqu’un, on l’a déjà compris, est Alfred. D’abord, Sonia est troublée par la présence de ce drôle d’oiseau. “Qui est-ce?” – se demande-t-elle effrayée – “Qu’est-ce qu’il peut bien vouloir?”. L’amitié entre Sonia et Alfred est née d’une invitation à prendre un café… puis un autre… et un autre encore, ainsi leur amitié devient-elle intense et profonde. Mais un matin, Alfred n’est plus là. Surprise, Sonia le cherche, puis s’inquiète, elle est tellement inquiète qu’elle trouve le courage de s’éloigner de chez elle et d’aller à sa recherche… Où Alfred a-t-il bien pu aller? Sonia et Alfred Une Petite Place ou Rester

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

