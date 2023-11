Joe Ma Poule ESPACE CULTUREL, 28 janvier 2024, VENDENHEIM.

Joe Ma Poule ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2024-01-28 à 17:00 (2024-01-28 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Joe ma Poule ? C’est une chanteuse qui feule avec classe l’amour, le quotidien, et toutes les lettres de l’alphabet. C’est aussi un vielliste qui, avec délicatesse, tourne des riffs sacrément musclés ! C’est encore un batteur (grand amateur de brocantes) qui fait sonner les poêles en fonte et groover les annuaires. C’est surtout la synergie de ces trois fortes personnalités musicales qui ensemble ont créé un répertoire atypique, un étourdissant manège d’univers sonores mêlant cabaret, rock, poésie, et musiques traditionnelles.

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

