Le Bal Perdu ESPACE CULTUREL, 17 novembre 2023, VENDENHEIM.

Le Bal Perdu ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Guillaume Schleer et Marie Dubus ont profité des confinements successifs pour monter un nouveau projet. L’occasion pour eux de se retrouver autour d’un répertoire qu’ils apprécient tout particulièrement, celui du bal. Après quelques joyeuses répétitions, Le bal perdu était né : convivial, dansant et poétique ! En 2021, le duo enchaine une dizaine de concerts en Alsace et en Bretagne. A la suite de cette tournée, la ligne directrice du projet se précise : La Bal en sera le terreau. S’inspirer du répertoire des musiques populaires dansantes (Musette, Tango, Swing, Rag Time, Rock) et les passer dans le filtre de leur culture musicale (Jazz, Classique, Chanson) devient, pour le duo, la piste à suivre. Le concert du Bal perdu sera créé au Diapason à Vendenheim. Le nouveau répertoire, en grande partie instrumental, comprendra notamment, des compositions originales, des reprises (Waltz For Nicky – Richard Galliano, Milonga Gris – Carlos Aguirre, La Valse des Monstres – Yann Tiersen) et quelques chansons (De Dame et d’homme – André Minvielle, Smock on the water – Deep Purple)

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL VENDENHEIM Rue Jean Holweg 67550

13.8

EUR13.8.

Votre billet est ici