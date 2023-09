FESTIVAL VENT DANS LES VIGNES Vendémian, 6 octobre 2023, Vendémian.

Vendémian,Hérault

Chaque année, juste après les vendanges, au 1er week-end d’octobre, c’est fête en fanfares dans la vallée de l’Hérault !

Programme haut en couleur devant puis dans le hangar, avec un apéritif en fanfare. Morceau commun et festi’bal des 4 fanfares..

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . .

Every year, just after the grape harvest, on the 1st weekend in October, the Hérault valley celebrates with fanfares!

Colorful program in front of and in the hangar, with a fanfare aperitif. Joint piece and festi’bal by the 4 brass bands.

Cada año, justo después de la vendimia, el primer fin de semana de octubre, el valle del Hérault se viste de fiesta con sus bandas de música

Colorido programa delante y dentro del hangar, con aperitivo a cargo de las bandas. Pieza conjunta y festi’bal a cargo de las 4 bandas de música.

Jedes Jahr am ersten Oktoberwochenende, kurz nach der Weinlese, wird im Tal des Hérault ein Fest der Blaskapellen gefeiert!

Ein buntes Programm vor und im Hangar mit einem Aperitif der Musikkapellen. Gemeinsames Stück und Festi’bal der vier Musikkapellen.

