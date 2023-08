LECTURES À VUE Vendémian, 25 septembre 2023, Vendémian.

Vendémian,Hérault

Il n’y a pas que les enfants qui aiment les histoires ! Les comédiens du Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault vous invitent à découvrir le plaisir de la lecture à voix haute..

2023-09-25 14:30:00 fin : 2023-09-25 . .

Vendémian 34230 Hérault Occitanie



Stories aren’t just for kids! The actors of the Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault invite you to discover the pleasure of reading aloud.

¡No sólo a los niños les gustan los cuentos! Los actores del Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault le invitan a descubrir el placer de la lectura en voz alta.

Nicht nur Kinder lieben Geschichten! Die Schauspieler des Théâtre Populaire de la Vallée de l’Hérault laden Sie dazu ein, das Vergnügen des Vorlesens zu entdecken.

