JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES 100 ANS DU CLUB DE TAMBOURIN DE VENDÉMIAN Vendémian, 16 septembre 2023, Vendémian.

Vendémian,Hérault

Sport traditionnel à découvrir pendant les journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre.

Durant les festivités une exposition présentant l’histoire du tambourin, du matériel d’initiation, des jeux gonflables, des rencontres avec les membres du club, remise des trophées, des matchs et repas !

Sans oublier l’inauguration d’une plaque commémorative le 16 septembre à 19h30..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . EUR.

Vendémian 34230 Hérault Occitanie



A traditional sport to be discovered during the European Heritage Days on September 16 and 17.

The festivities will include an exhibition on the history of tambourine, introductory equipment, inflatable games, meetings with club members, trophy presentations, matches and a meal!

And don’t forget the unveiling of a commemorative plaque on September 16 at 7.30pm.

Descubra este deporte tradicional durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 16 y 17 de septiembre.

Los festejos incluirán una exposición sobre la historia de la pandereta, material de iniciación, juegos hinchables, encuentros con los miembros del club, entrega de trofeos, partidos y ¡una comida!

Y no se olvide del descubrimiento de una placa conmemorativa el 16 de septiembre a las 19h30.

Traditioneller Sport, der während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 16. und 17. September entdeckt werden kann.

Während der Feierlichkeiten gibt es eine Ausstellung über die Geschichte des Tamburins, Anschauungsmaterial, aufblasbare Spiele, Treffen mit Vereinsmitgliedern, Trophäenübergabe, Spiele und Mahlzeiten!

Nicht zu vergessen die Einweihung einer Gedenktafel am 16. September um 19.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT