ISO PHOTO FESTIVAL – « PETITS BONHEURS, GRANDES ÉMOTIONS » Vendémian, 9 septembre 2023, Vendémian.

Vendémian,Hérault

Pour sa cinquième édition, ISO Photo Festival vous invite à un voyage au cœur des petits bonheurs et des grandes émotions de la vie. Venez déambuler dans les rues de Vendémian et profitez d’un voyage visuel, où les petits bonheurs prennent vie et illuminent notre regard sur le monde qui nous entoure..

2023-09-09 fin : 2023-09-10

Vendémian 34230 Hérault Occitanie



For its fifth edition, ISO Photo Festival invites you on a journey to the heart of life?s little joys and great emotions. Stroll through the streets of Vendémian and enjoy a visual journey, where small pleasures come to life and illuminate our view of the world around us.

En su quinta edición, ISO Photo Festival le invita a realizar un viaje a través de los pequeños placeres y las grandes emociones de la vida. Venga a pasear por las calles de Vendémian y disfrute de un viaje visual, donde los pequeños placeres cobran vida y alegran nuestra visión del mundo que nos rodea.

In seiner fünften Ausgabe lädt Sie das ISO Photo Festival zu einer Reise in das Herz der kleinen Freuden und großen Emotionen des Lebens ein. Schlendern Sie durch die Straßen von Vendémian und genießen Sie eine visuelle Reise, bei der die kleinen Freuden zum Leben erwachen und unseren Blick auf die Welt um uns herum erhellen.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT