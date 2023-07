SOIREE TAMBOURINADE Vendémian, 18 juillet 2023, Vendémian.

Soirées découverte du jeu de balle au Tambourin !

Idéal pour petits et grands, découvrez ce sport descendant du jeu de paume, culturellement ancré dans les racines de la vallée de l’Hérault et se pratiquant sur tout le bassin méditerranéen!

Une soirée unique et conviviale dans le village emblématique de Vendémian !.

2023-07-18 18:00:00 fin : 2023-07-18 23:00:00. EUR.

Vendémian 34230 Hérault Occitanie



Tambourine ball game discovery evenings!

Ideal for young and old, discover this sport descended from the game of paume, culturally anchored in the roots of the Hérault valley and practiced throughout the Mediterranean basin!

A unique and friendly evening in the emblematic village of Vendémian!

Veladas de descubrimiento del juego de la pandereta

Ideal para grandes y pequeños, descubra este deporte descendiente del jeu de paume, culturalmente arraigado en el valle del Hérault y practicado en toda la cuenca mediterránea

Una velada única y agradable en el emblemático pueblo de Vendémian

Abende zur Entdeckung des Ballspiels Tambourin!

Entdecken Sie diesen Sport, der vom Jeu de Paume abstammt, kulturell im Heraulttal verwurzelt ist und im gesamten Mittelmeerraum praktiziert wird!

Ein einzigartiger und geselliger Abend in dem symbolträchtigen Dorf Vendémian!

