MATCH DE TAMBOURIN NATIONALE 1 FEMININE VENDEMIAN Avenue du Tambourin, 5 mai 2023, Vendémian.

Venez assister à la compétition de tambourin féminine nationale 1 sur le terrain de tambourin de Vendémian..

Avenue du Tambourin

Vendémian 34230 Hérault Occitanie



Come and watch the women’s national 1 tambourine competition on the tambourine field in Vendémian.

Venga a ver la competición femenina de pandereta nacional 1 en el campo de pandereta de Vendémian.

Erleben Sie den Tamburin-Wettbewerb der Frauen National 1 auf dem Tamburinfeld in Vendémian.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT