Vendée Approche insolite du vitrail Vendée Vitrail Saint-Hilaire-de-Mortagne, 13 mai 2023, Saint-Hilaire-de-Mortagne. Approche insolite du vitrail Samedi 13 mai, 20h30 Vendée Vitrail Entrée libre Pour la nuit des musées, Vendée Vitrail ouvre ses portes en nocturne, pour proposer :

– Une visite en accès libre de 20h30 à 22h. Sans réservation.

– Une visite guidée « flash » de 20 minutes, répétée trois fois au cours la soirée, à 20h30, à 21h et à 21h30. Limitée à 15 personnes par visite flash. Réservation conseillée au 02.51.67.59.94 ou à vendeevitrail@paysdemortagne.fr Vendée Vitrail Place de l’église, 85290 Saint-Hilaire de Mortagne Saint-Hilaire-de-Mortagne 85290 Vendée Pays de la Loire 02 51 67 59 94 https://www.vendeevitrail.com/ [{« link »: « mailto:vendeevitrail@paysdemortagne.fr »}, {« link »: « mailto:vendito@paysdemortagne.it »}] Au cœur de l’église Saint-Hilaire de Mortagne, venez découvrir les secrets de l’art du vitrail. Petits et grands seront émerveillés par ce parcours unique, ludique et interactif (jeu de piste, livrets-jeux, projections régulières, quiz…). Parking à l’arrière de l’église, accessible aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Vendée Vitrail

