Artisans d’art à Vendée Vitrail 31 mars – 2 avril Vendée Vitrail – église Saint Hilaire

Pour l’ouverture de sa nouvelle saison, Vendée Vitrail accueillera des artistes créateurs, artisans d’art, et jeunes en formation.

Les visiteurs découvriront, de manière ludique et interactive, le métier de maître-verrier mais aussi d’autres savoir-faire.

Pour les plus jeunes, un jeu de piste « le trésor de Marcelin *» et des livrets-jeux seront proposés.

Les démonstrations ponctuant ces journées mettront en mouvement les mains qui à l’unisson et au rythme des étapes de fabrication feront danser les outils et la matière pour faire naître ou faire revivre des œuvres et objets d’art.

Venez à la rencontre de :

Franck CHARTRAIN – ferronnier d’art (atelier La Forge de Style – St Macaire en Mauges)

Sylvie DELORME – sculpteur sur bois (Les Herbiers)

Baptiste GUIGNARD – vitrailliste (atelier Barthe-Bordereau – Angers)

Marceau LHEUREUX – tailleur de pierre (entreprise Etienne COTTENCEAU – St Hilaire du bois)

En avant première de ce lancement de saison, le film « Compagnons », de François Favrat, sera diffusé à la salle de spectacle « Le Piment familial » de Mortagne-sur-Sèvre à 20h15 le jeudi 30 mars 2023. Cette projection sera suivie d’un échange avec le Prévot de la Maison des compagnons de Cholet et un jeune en formation.

Cette action est réalisée en partenariat avec l’association famille rurale et le service culturel de Mortagne-sur-Sèvre.

Plus d’infos pratiques : www.vendeevitrail.com

