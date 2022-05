VENDEE SENSATION (4 séjours de 12j) BRETIGNOLLES Rivedoux-Plage Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Les jeunes pourront découvrir les beautés de la Vendée et de son riche passé culturel. Mais surtout, durant toute une journée, ils s’épanouiront dans l’un des meilleurs parcs à thème du monde. Sans oublier de profiter des charmes de la côte vendéenne et des activités sportives et ludiques qu’elle propose. Dans le cadre de l’opération “Colos apprenantes” par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. BRETIGNOLLES 41 avenue de la corniche Rivedoux-Plage Charente-Maritime

