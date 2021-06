VENDEE GLISS EVENT SAINT JEAN DE MONTS – Base Nautique, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Saint-Jean-de-Monts.

du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet à SAINT JEAN DE MONTS – Base Nautique

* Débutant ou expert chacun trouvera une compétition ou une animation pour découvrir la glisse ! * Durant le week-end, l’élite mondiale du stand up paddle assurera le spectacle alors que les plus expérimentés pourront se mesurer à eux lors de la Longue Distance ou des Technical Races, les novices pourront s’initier aux sports de glisse grâce aux initiations. Pour que le Vendée Gliss Event soit une vraie fête de la glisse, d’autres disciplines comme le wingfoil ou le surf occuperont une place importante encore cette année. * La Course pour l’océan, course de 5 km ouverte à tous, marque un temps fort pour sensibiliser à la protection des océans et récolter des fonds au profit d’association. * En quelques mots le Vendée Gliss Event c’est : des compétitions, des initiations, un village de la glisse animé, le tout dans un esprit convivial et festif. – le site de référence où trouver le programme complet : [https://www.vendeeglissevent.fr/](https://www.vendeeglissevent.fr/)

Entrée libre

çà glisse sur l’eau à St Jean de Monts !

SAINT JEAN DE MONTS – Base Nautique 67 Esplanade de la mer, Saint jean de monts Saint-Jean-de-Monts Le Moulin à Vent du Pré Dannon Vendée



2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T19:00:00