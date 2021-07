Givrand MFR Saint Gilles Croix de Vie Givrand, Vendée Vendée Basket Camp MFR Saint Gilles Croix de Vie Givrand Catégories d’évènement: Givrand

Le Vendée Basket Camp organisera son premier camp de basket sur la commune de St Gilles Croix de Vie, en Vendée (85) Saint-Gilles-Croix-de-Vie est une commune du centre-ouest de la France, située sur la Côte de Lumière, dans le département de la Vendée en région Pays de la Loire. Nous avons choisis cette magnifique ville pour sa proximité du bord de mer. Saint Gilles Croix de Vie cité balnéaire de la côte atlantique est bien desservie en réseau routier et ferroviaire. **HEBERGEMENT:** Nous accueillerons nos jeunes dans les locaux de la Maison Familliale et Rurale de Saint Gilles Croix de vie . La MFR est située sur l’axe routier principal : La Roche Sur Yon – Saint Gilles Croix de Vie La gare est à moins de 5 minutes du centre de formation. La MFR propose une prestation de restauration de qualité avec des produits locaux, frais et préparés sur place pour nos jeunes. (Régimes alimentaires respectés). **PROGRAMME D’ACTIVITES:** 2 entrainements de basketball par jours 1 journée au parc aquatique Atlantic Toboggan 1 séance de char à voile sortie dans le centre ville de Saint Gilles Croix de Vie & activités plage **ENCADREMENT:** Chaque encadrant est référencé au service Départemental de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports. Chaque encadrant est spécialisé dans un diplome d’état mention basketball et entraine régulièrement des licenciés durant la saison.

495€ pension complete – frais de transport à la charge ds familles

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. MFR Saint Gilles Croix de Vie 51 route de la Roche sur Yon 85800 Givrand Vendée

