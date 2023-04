Monta Car Old School 5ème édition Place du 8 mai, 27 mai 2023, Vendays-Montalivet.

Rassemblement de voitures anciennes à Montalivet-les-Bains depuis 2017. Monta Car Old School et son équipe, vous accueillent à l’avenue de l’océan. Ce lieu facile d’accès et idéalement placé nous permet de stationner vos véhicules anciens et de collections (gratuitement) pour toute la durée de la manifestation.

Cette exposition, à ciel ouvert, présente plus de 300 véhicules autos, motos, populaires, sportifs, prestige. En plus de l’exposition des animations auront lieu tout au long de l’évènement : exposition et vente vintage, concerts Radio Dance Band , Manu Lanvin et CarWash. Expo auto avant 85’s et vente de produit vintage. Animation DJ old school &Radio. Tombola : un deux roues collecter à gagner !.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

Place du 8 mai

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Gathering of old cars in Montalivet-les-Bains since 2017. Monta Car Old School and its team, welcome you to the avenue of the ocean. This easily accessible and ideally located place allows us to park your vintage and collection vehicles (free of charge) for the duration of the event.

This open-air exhibition presents more than 300 cars, motorcycles, popular, sports and prestige vehicles. In addition to the exhibition, animations will take place throughout the event: exhibition and vintage sale, Radio Dance Band, Manu Lanvin and CarWash concerts. Car exhibition before 85’s and sale of vintage products. Animation DJ old school &Radio. Tombola: a two-wheeler to win!

Reunión de coches antiguos en Montalivet-les-Bains desde 2017. Monta Car Old School y su equipo, le dan la bienvenida a la Avenue de l’océan. Este lugar de fácil acceso e idealmente situado nos permite aparcar sus vehículos antiguos y de colección (de forma gratuita) durante la duración del evento.

Esta exposición al aire libre presenta más de 300 coches, motos, vehículos populares, deportivos y de prestigio. Además de la exposición, habrá animación durante todo el evento: exposición y venta de coches de época, Radio Dance Band, conciertos de Manu Lanvin y CarWash. Exposición de coches anteriores a los años 85 y venta de productos vintage. Animación Old School y Radio DJ. Tómbola: ¡un vehículo de dos ruedas para ganar!

Oldtimertreffen in Montalivet-les-Bains seit 2017. Monta Car Old School und sein Team heißen Sie in der Avenue de l’océan herzlich willkommen. Dieser leicht zugängliche und ideal gelegene Ort ermöglicht es uns, Ihre Oldtimer und Sammlerfahrzeuge (kostenlos) für die gesamte Dauer der Veranstaltung zu parken.

Diese Ausstellung unter freiem Himmel zeigt mehr als 300 Autos, Motorräder, Volks-, Sport- und Prestigefahrzeuge. Neben der Ausstellung finden während der gesamten Veranstaltung Veranstaltungen statt: Oldtimer-Ausstellung und -Verkauf, Konzerte von Radio Dance Band, Manu Lanvin und CarWash. Autoausstellung vor 85 Jahren und Verkauf von Vintage-Produkten. Unterhaltung durch Oldschool-DJs und Radiosender. Tombola: Ein Zweirad-Sammler zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-04-09 par OT Vendays-Montalivet