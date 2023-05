Aerobatic Cup 2023 by Gironde Scale Model D102, 19 mai 2023, .

Compétition : Vol free style en musique pour les pilotes – Vols d’essais et de calibrage..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-21 . .

D102

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Competition: Free style flight with music for the pilots – Test and calibration flights.

Competición: Vuelo de estilo libre con música para los pilotos – Vuelos de prueba y calibración.

Wettbewerb: Freestyle-Flug mit Musik für die Piloten – Test- und Kalibrierungsflüge.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Vendays-Montalivet