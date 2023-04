Repas de Printemps de l’ADVM Espace Jacques Sirougnet, 30 avril 2023, Vendays-Montalivet.

L’Association pour le Développement de Vendays-Montalivet organise un grand repas sur réservation: Soupe de champagne et sa mise en bouche, jambon à la broche et duo de haricots, fromages et dessert avec vin et café.

2023-04-30 à ; fin : 2023-04-30 . .

Espace Jacques Sirougnet Rue Marcel Dassault

Vendays-Montalivet 33930 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Association for the Development of Vendays-Montalivet organizes a big meal on reservation: Champagne soup and its appetizer, ham on the spit and duo of beans, cheese and dessert with wine and coffee

La Asociación para el Desarrollo de Vendays-Montalivet organiza una gran comida previa reserva: sopa de champán y su aperitivo, jamón al espeto y judías, queso y postre con vino y café

Die Association pour le Développement de Vendays-Montalivet organisiert ein großes Essen mit Reservierung: Champagnersuppe mit Vorspeise, Schinken am Spieß und Bohnenduett, Käse und Dessert mit Wein und Kaffee

Mise à jour le 2023-04-17 par OT Vendays-Montalivet