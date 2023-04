Conférence: Waterloo – Chronique d’une défaite annoncée Route de Courreau Vendays-Montalivet Catégories d’Évènement: Gironde

Conférence: Waterloo – Chronique d’une défaite annoncée Route de Courreau, 23 avril 2023, Vendays-Montalivet. Les rendez-vous de l’histoire – Vidéo-conférence par Franck Wegbecher, membre de la Société Historique du Souvenir Napoléonien de Paris.

Les rendez-vous de l’histoire – Video conference by Franck Wegbecher, member of the Société Historique du Souvenir Napoléonien de Paris Les rendez-vous de l’histoire – Videoconferencia de Franck Wegbecher, miembro de la Société Historique du Souvenir Napoléonien de París Les rendez-vous de l’histoire – Videokonferenz von Franck Wegbecher, Mitglied der Société Historique du Souvenir Napoléonien de Paris Mise à jour le 2023-04-12 par OT Vendays-Montalivet

