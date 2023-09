FÊTE DU CHEVAL 2023 À VENDARGUES Vendargues, 1 octobre 2023, Vendargues.

Vendargues,Hérault

La fête du cheval à Vendargues, autour de la carrière du Cadoule, se déroule cette année le 1er octobre..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Vendargues 34740 Hérault Occitanie



The horse festival in Vendargues, around the Cadoule quarry, takes place this year on October 1.

La fiesta del caballo de Vendargues, en torno a la cantera de Cadoule, se celebra este año el 1 de octubre.

Das Pferdefest in Vendargues rund um den Cadoule-Steinbruch findet dieses Jahr am 1. Oktober statt.

Mise à jour le 2023-09-12 par OT MONTPELLIER