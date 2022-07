Vendangeurs d’un jour – Rendez-vous dans les Vignes, 10 septembre 2022, .

Vendangeurs d’un jour – Rendez-vous dans les Vignes



2022-09-10 09:00:00 – 2022-09-10 16:30:00

Venez découvrir l’ambiance qui règne dans le vignoble à cette époque de l’année et partager un moment de convivialité, en vous initiant aux vendanges manuelles. Accueil café, vendanges manuelles, découverte de la machine à vendanger, visite du chai et découverte du pressoir, réception de la vendange, dégustation de jus de raisin et de moûts dans les cuves, visite de cave troglo, déjeuner autour des vins du domaine et de mets locaux. Notre journée vendanges a lieu un samedi par an, en septembre ou en octobre, en fonction de la date de début des vendanges.

Venez vous initier aux vendanges manuelles et découvrir l’ambiance qui règne dans le vignoble en automne !

rdvdanslesvignes@gmail.com +33 6 52 16 97 07 https://www.rdvdanslesvignes.com/ateliers-vignerons/

Rendez-vous dans les vignes

