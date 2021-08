Claret Claret CLARET, Hérault VENDANGEUR D’UN JOUR – DOMAINE DE VILLENEUVE Claret Claret Catégories d’évènement: CLARET

Claret Hérault Claret EUR 45 Devenez vendangeur d’un jour le temps d’une matinée ou d’une après-midi ! Le Domaine de Villeneuve à Claret vous propose de vivre cette expérience vigneronne au pied de l’Hortus et du Pic Saint-Loup. Un cadre exceptionnel pour des vendanges inoubliables. Vous découvrirez alors un métier passionnant dans une ambiance conviviale. Vous serez accueilli par la vigneronne qui vous présentera son domaine et vous initiera aux techniques de vendange.

Sceau et sécateur en main, vous irez sur une parcelle de vignes vous tester à l’ouvrage pour une à 2 heures de vendange. Après l’effort, le réconfort ! Vous dégusterez ensuite les vins issus de cette production conduite de manière éco-responsable. Entourés de vignes et d’abeilles, le raisin à travers ces vins expriment la richesse des terroirs argilo-calcaires typique de l’appellation Pic Saint-Loup avec un micro climat frais et équilibré. 2 créneaux possibles le samedi 11 septembre : de 9h à 12h ou de 16h à 19h Places limitées à 15 personnes par créneaux Inscriptions possibles jusqu’au mercredi 8 septembre Prévoir chaussures (bottes, baskets…) et vêtements adaptées (le raisin peut tâcher), bouteille d’eau conseillée,

Sécateur fourni

Enfant à partir de 10 ans accompagné d’un adulte

Annulé si moins de 10 participants ou en cas de météo défavorables.

