Pour les passionnés de viticulture et d'escapade en pleine nature ! Au programme de ces vendanges oenotouristiques : – Le vigneron vous présentera les techniques de vendanges. (Remise d'un kit du vendangeur comprenant un sécateur ainsi que de la documentation sur les Vins d'Alsace et un support pédagogique avec les bons gestes du vendangeur.) – Vous partirez vers une parcelle de vignes pour 2h de vendanges. – Retour au domaine, pour une présentation de la transformation du raisin en vin. – Dégustation et repas des vendangeurs. (si formule avec repas) – A la fin de la demi-journée un diplôme du « Vendangeur d'un jour » vous sera remis. Pour plus d'information, ou pour reserver cette prestation, merci de prendre contact avec l'office de tourisme de Barr au numéro suivant: 03 88 08 66 65

