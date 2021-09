Vinezac Vinezac Ardèche, Vinezac Vendangeur d’un jour au Mas de Bagnols Vinezac Vinezac Catégories d’évènement: Ardèche

Vinezac

Vendangeur d’un jour au Mas de Bagnols Vinezac, 8 septembre 2021, Vinezac. Vendangeur d’un jour au Mas de Bagnols 2021-09-08 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-22 14:00:00 14:00:00 Domaine de Bagnols 1357 route d’Alès

Vinezac Ardêche Vinezac Ardèche EUR 40 40 Seau et sécateur en main vous deviendrez un vendangeur d’un jour pour partager la passion et le quotidien de Louis, vigneron. Après l’effort le réconfort : dégustation des vins du domaine au cours d’un repas. (Pass sanitaire obligatoire) contact@aubenas-vals.com +33 4 75 89 02 03 http://www.aubenas-vals.com/ dernière mise à jour : 2021-09-03 par Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraigues Agence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae TourismeAgence de Développement Touristique de l’Ardèche – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vinezac Autres Lieu Vinezac Adresse Domaine de Bagnols 1357 route d'Alès Ville Vinezac lieuville 44.5441#4.35294