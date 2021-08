Troissy Troissy Marne, Troissy Vendangeur d’un Jour au Champagne Xavier Leconte Troissy Troissy Catégories d’évènement: Marne

Troissy

Vendangeur d’un Jour au Champagne Xavier Leconte Troissy, 1 septembre 2021, Troissy. Vendangeur d’un Jour au Champagne Xavier Leconte 2021-09-01 10:00:00 – 2021-10-31 13:00:00 Champagne Xavier Leconte 7 Rue des Berceaux

Troissy Marne Troissy Devenez Vendangeur d’un jour au Champagne Xavier Leconte! Venez découvrir notre domaine: caves, vignoble et participez à la cueillette du raisin. Visualisation du pressurage, dégustation du moût de raisin et de champagne. Vous avez également la possibilité de déjeuner à la table des vendangeurs … Est compris dans l’offre :

– Remise d’un diplôme ainsi que d’un sécateur et d’un sac isotherme pour emporter quelques grappes de raisin Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Troissy Autres Lieu Troissy Adresse Champagne Xavier Leconte 7 Rue des Berceaux Ville Troissy lieuville 49.07555#3.68979