Vendangeur d’un jour® au Champagne Louis Brochet Écueil, 29 août 2022, Écueil.

Vendangeur d’un jour® au Champagne Louis Brochet

12 Rue de Villers aux Noeuds Champagne Louis Brochet Écueil Marne Champagne Louis Brochet 12 Rue de Villers aux Noeuds

2022-08-29 – 2022-10-01

Champagne Louis Brochet 12 Rue de Villers aux Noeuds

Écueil

Marne

Écueil

Prêts à vous mettre dans la peau d’un vigneron indépendant? Préparez-vous à vivre une expérience authentique et humaine auprès de véritables passionnés. Que vous soyez en couple, entre amis ou en famille, c’est le moment de découvrir le champagne durant l’un des temps forts les plus importants de l’année : les vendanges. Au programme : découverte de la maison Louis Brochet, cueillette, visite d’un très beau pressoir traditionnel et des caves, et enfin une dégustation !

Le Domaine de Champagne Louis Brochet est un récoltant manipulant implanté depuis 1943 à Ecueil, classé en 1er Cru sur la Montagne de Reims, qui produit du Champagne depuis 4 générations.

Aujourd’hui, Hélène et Louis Brochet, forts d’un vignoble de 50 parcelles de vignes pour un total de 13 hectares, proposent une gamme de champagnes aux typicités diverses, de l’extra brut au brut à forte dominante Pinot noir, en passant par le rosé, le blanc de blancs et le blanc de noirs ainsi que les millésimes.

En 2017, le domaine Louis Brochet obtient la certification HVE (Haute Valeur Environnementale) et Viticulture Durable en Champagne.

Nous vous recommandons le port de chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo.

L’abus d’alcool nuit gravement à la santé.

Dégustation et cueillette réservées aux personnes majeures.

accueil@reims-tourisme.com +33 3 26 77 45 00 https://resa.reims-tourisme.com/fr/evenements/1931800/vendangeur-dun-jour%C2%AE-au-champagne-louis-brochet/booking?page=3&search=s%3D20190124

Champagne Louis Brochet 12 Rue de Villers aux Noeuds Écueil

dernière mise à jour : 2022-07-26 par