VENDANGEUR D UN JOUR AU DOMAINE DE BLANCARDY Moulès-et-Baucels, 15 septembre 2021, Moulès-et-Baucels.

VENDANGEUR D UN JOUR AU DOMAINE DE BLANCARDY 2021-09-15 09:00:00 – 2021-09-15 23:00:00

Moulès-et-Baucels Hérault Moulès-et-Baucels

55 55 EUR Dans le cadre de l’opération “Vendangeur d’un jour”, le Domaine de Blancardy vous invite à partager un moment de convivialité. Le propriétaire du Domaine vous accueillera et vous présentera le Domaine et les différents cépages qui composent le vignoble. Equipé d’un sécateur, vous serez ensuite guidé dans les vignes afin de récolter les grappes mûres selon les conseils du vignerons. Et après l’effort, le réconfort ! Une dégustation des vins et un repas vous seront proposés.

Dans le cadre de l’opération “Vendangeur d’un jour”, le Domaine de Blancardy vous invite à partager un moment de convivialité. Le propriétaire du Domaine vous accueillera et vous présentera le Domaine et les différents cépages qui composent le vignoble.

+33 6 07 33 00 18

Dans le cadre de l’opération “Vendangeur d’un jour”, le Domaine de Blancardy vous invite à partager un moment de convivialité. Le propriétaire du Domaine vous accueillera et vous présentera le Domaine et les différents cépages qui composent le vignoble. Equipé d’un sécateur, vous serez ensuite guidé dans les vignes afin de récolter les grappes mûres selon les conseils du vignerons. Et après l’effort, le réconfort ! Une dégustation des vins et un repas vous seront proposés.

dernière mise à jour : 2021-08-24 par OT CEVENNES MEDITERRANEE