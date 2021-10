Saint-Michel-de-Fronsac Saint-Michel-de-Fronsac Gironde, Saint-Michel-de-Fronsac Vendanges gourmandes à Saint Michel de Fronsac Saint-Michel-de-Fronsac Saint-Michel-de-Fronsac Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Michel-de-Fronsac

Vendanges gourmandes à Saint Michel de Fronsac Saint-Michel-de-Fronsac, 10 octobre 2021, Saint-Michel-de-Fronsac. Vendanges gourmandes à Saint Michel de Fronsac 2021-10-10 – 2021-10-10

Saint-Michel-de-Fronsac Gironde Vide grenier, animation musicale, marché tout au long de la journée.

Venez partager un moment de convivialité autour d’une bonne cuisine du terroir!

