VENDANGES EN FAMILLE AU PALLET Musée du Vignoble Nantais 82, rue Pierre Abélard Le Pallet

2022-09-11

Le Pallet 44330 Partez à la découverte des savoir-faire du vigneron et pressez votre propre jus de raisin en famille.

Sous réserve de la maturité du raisin.

Famille à partir de 3 ans Découvrez les vendanges en famille et réalisez votre propre jus de raisin Partez à la découverte des savoir-faire du vigneron et pressez votre propre jus de raisin en famille.

