Vendanges du coeur : repas et soirée dansante Pierrelatte Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Vendanges du coeur : repas et soirée dansante Pierrelatte, 26 novembre 2022, Pierrelatte. Vendanges du coeur : repas et soirée dansante

7 avenue Maréchal Juin Salle des fêtes Pierrelatte Drôme Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin

2022-11-26 – 2022-11-26

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin

Pierrelatte

Drôme Pierrelatte EUR 18 18 Repas du Rotary, dégustation à 18h30 suivie du repas à 20h30 puis soirée dansante animée par Chris Anim’. Au menu : salade piémontaise, poulet Basquaise et riz puis fromage, tarte et café. Réservation à l’Office de tourisme Drôme Sud Provence. contact@drome-sud-provence.com +33 4 75 04 07 98 http://www.drome-sud-provence.com/ Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte

dernière mise à jour : 2022-11-22 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Pierrelatte Drôme Office de Tourisme Drôme Sud Provence Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Ville Pierrelatte lieuville Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Vendanges du coeur : repas et soirée dansante Pierrelatte 2022-11-26 was last modified: by Vendanges du coeur : repas et soirée dansante Pierrelatte Pierrelatte 26 novembre 2022 7 avenue Maréchal Juin Salle des fêtes Pierrelatte Drôme Office de Tourisme Drôme Sud Provence Drme Pierrelatte

Pierrelatte Drôme