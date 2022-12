Vendanges de l’hivernal Crouseilles Crouseilles Catégories d’évènement: Crouseilles

Pyrénées-Atlantiques

Vendanges de l’hivernal Crouseilles, 21 décembre 2022, Crouseilles . Vendanges de l’hivernal CROUSEILLES Parcelle de la famille Bousquet Route d’Arrosès Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Parcelle de la famille Bousquet CROUSEILLES

2022-12-21 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-21 12:30:00 12:30:00

Parcelle de la famille Bousquet CROUSEILLES

Crouseilles

Pyrénées-Atlantiques EUR 20 20 Les vignerons de la Cave de Crouseilles vous donnent rendez-vous pour un moment de convivialité autour des vendanges de l’Hivernal 2022 ! En ce premier jour de l’hiver, nous irons cueillir les dernières grappes de Petit Manseng du millésime sur la parcelle de la Famille Bousquet à Arrosès (64350).

Nous aurons le privilège et la fierté de mettre à l’honneur les 3 clubs de rugby béarnais champions de France 2022 et parrains de cette journée : l’USEP GerSéron-Bédeille, l’Entente Sévignacq Vallée du Gabas et l’Avant-Garde de Thèze. PROGRAMME : 9h – Accueil café à la Cave de Crouseilles et départ pour la parcelle à Arrosès

10h – Vendanges des dernières grappes de Pacherenc, pressée et dégustation des premiers jus, casse-croûte vigneron animé par les Chanteurs du Vic-Bilh

12h30 – Retour au Château de Crouseilles pour un ultime rendez-vous gourmand Réservation obligatoire avant le 16 Décembre au 05 59 68 57 14 ou par mail : m.saint-martin@crouseilles.fr m.saint-martin@crouseilles.fr +33 5 59 68 57 14 Parcelle de la famille Bousquet CROUSEILLES Crouseilles

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Crouseilles, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Crouseilles Route d'Arrosès Adresse Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Parcelle de la famille Bousquet CROUSEILLES Ville Crouseilles lieuville Parcelle de la famille Bousquet CROUSEILLES Crouseilles Departement Pyrénées-Atlantiques

Crouseilles Route d'Arrosès Crouseilles Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crouseilles/

Vendanges de l’hivernal Crouseilles 2022-12-21 was last modified: by Vendanges de l’hivernal Crouseilles Crouseilles Route d'Arrosès 21 décembre 2022 Crouseilles CROUSEILLES Parcelle de la famille Bousquet Route d'Arrosès Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques