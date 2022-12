Vendanges de l’hivernal, au Château de Crouseilles Crouseilles, 21 décembre 2022, Crouseilles Crouseilles.

Vendanges de l’hivernal, au Château de Crouseilles

Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Route de Madiran Château de Crouseilles

2022-12-21 09:00:00 – 2022-12-21 13:00:00

Route de Madiran Château de Crouseilles

Crouseilles

Pyrénées-Atlantiques

Crouseilles

EUR 20 20 Comme chaque 21 décembre, l’hiver commence et les vendanges se finissent, les ultimes baies de Pacherenc gorgées de sucre attendent leur tour. Nos vignerons souhaitent vous faire partager ce moment particulier, la dernière récolte.

En ce premier jour de l’hiver, nous irons cueillir les dernières grappes de Petit Manseng du millésime sur la parcelle de la Famille Bousquet à Arrosès (64350).

Nous aurons le privilège et la fierté de mettre à l’honneur les 3 clubs de rugby béarnais champions de France 2022 et parrains de cette journée : l’USEP Ger-Séron-Bédeille, l’Entente Sévignacq Vallée du Gabas et l’Avant-Garde de Thèze.

PROGRAMME :

9h :accueil café et départ pour la parcelle à Arrosès.

10h : vendanges des dernières grappes de Pacherenc, pressée et dégustation des premiers jus, casse-croûte vigneron animé par les Chanteurs du Vic-Bilh

12h30 : retour au Château pour un ultime rdv gourmand

Comme chaque 21 décembre, l’hiver commence et les vendanges se finissent, les ultimes baies de Pacherenc gorgées de sucre attendent leur tour. Nos vignerons souhaitent vous faire partager ce moment particulier, la dernière récolte.

En ce premier jour de l’hiver, nous irons cueillir les dernières grappes de Petit Manseng du millésime sur la parcelle de la Famille Bousquet à Arrosès (64350).

Nous aurons le privilège et la fierté de mettre à l’honneur les 3 clubs de rugby béarnais champions de France 2022 et parrains de cette journée : l’USEP Ger-Séron-Bédeille, l’Entente Sévignacq Vallée du Gabas et l’Avant-Garde de Thèze.

PROGRAMME :

9h :accueil café et départ pour la parcelle à Arrosès.

10h : vendanges des dernières grappes de Pacherenc, pressée et dégustation des premiers jus, casse-croûte vigneron animé par les Chanteurs du Vic-Bilh

12h30 : retour au Château pour un ultime rdv gourmand

+33 5 59 68 57 14 Château de Crouseilles

Château de Crouseilles

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles

dernière mise à jour : 2022-12-09 par