31ème Marché Potier de Vence Place du grand Jardin, 28 mai 2022 09:00, Vence. 28 et 29 mai Sur place Entrée libre https://www.terresdeprovence.org/vence Une belle sélection de potiers, céramistes et artisans d’arts vous sera présenté à l’occasion de la fête des mères. La 31ème édition du marché potiers de Vence se déroulera le week-end du 28 et 29 mai 2022 sur la place du grand Jardin, à Vence. Une belle sélection de potiers, céramistes et artisans d’arts vous sera présenté à l’occasion de la fête des mères. Des démonstrations de tournages ainsi que des ateliers enfants seront au rendez-vous pour découvrir la poterie ! Place du grand Jardin Place du grand Jardin, 06140 06140 Vence Alpes-Maritimes samedi 28 mai – 09h00 à 19h00

dimanche 29 mai – 09h00 à 19h00

