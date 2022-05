Journées Européennes du Patrimoine Passage Cahours Vence Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Journées Européennes du Patrimoine Passage Cahours, 19 septembre 2020 10:00, Vence. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Gratuit artsept@laposte.net Venez devant la caméra pour raconter vos souvenirs, vos histoires, les lieux que vous aimez, place, rue, maison, cafés, commerces.Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2020 De 10 h à 18 h Passage Cahours Un souvenir inoubliable

sur la Place du Peyra,

une histoire insolite

dans une rue de Vence. Venez devant la caméra pour raconter

vos souvenirs, vos histoires, les lieux que vous aimez, place, rue, maison, cafés, commerces. Vos témoignages deviendront des archives. Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2020

De 10 h à 18 h Passage Cahours Passage Cahours Passage Cahours, Vence 06140 06140 Vence Alpes-Maritimes samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

