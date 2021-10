Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Venables / 4.48 Psychosis / Ensemble intercontemporain Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

4h48 : c’est l’heure à laquelle la protagoniste de la pièce de la dramaturge anglaise Sarah Kane prévoit de se suicider. Lors de sa création en 2000, la pièce fait scandale, et pas seulement par l’impudeur que certains critiques ont décelée dans ce qui ressemble à s’y méprendre à une lettre de suicide, mais aussi parce que le « théâtre coup de poing » de Sarah Kane prend ici la forme d’un long monologue féminin, fruit d’un esprit malade, fragile, rongé par la dépression. Son compatriote et néanmoins compositeur Philip Venables s’en est saisi, avec un respect qui exige naturellement une forme d’indécence ravageuse. Explosant le discours entre six chanteuses, pillant indifféremment chefs-d’œuvre impérissables et musiques d’ascenseur, il laisse au verbe sa violence crue, tout en suggérant l’enfermement aussi bien physique que psychique de son anti-héroïne. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

