Ven » Si seulement » Théâtre de la Maison du Peuple Saint-Georges-de-Luzençon, dimanche 21 avril 2024.

Ven » Si seulement » Théâtre de la Maison du Peuple Saint-Georges-de-Luzençon Aveyron

Cirque intimiste Tout public dès 4 ans 45 min.

Dimanche 21 Avril 17h

Salle des fêtes de Saint-Georges-de-Luzençon

Jauge limitée à 150 pers.

Tarifs de 6 € à 13 €

« Ven nous offre à voir la beauté brute du monde à travers un cirque sensuel et physique. (…) C’est tout à la fois intime et universel. » Les Trois Coups

Posé à même le sol, un cercle dessine une lisière discrète entre le public et les deux artistes. Il forme un espace de tension et d’attention qui prend vie dans l’intensité de leur présence.

Deux livres ont présidé à la création de Ven Le Petit Prince de Saint-Exupéry et L’Aveuglement de José Saramago, interrogeant la compagnie Si Seulement sur la prédominance accordée à l’image et au visuel aux dépens de l’intuition et des autres sens. Dans Ven, on voit avec l’ouïe et, en regardant, on éprouve une expérience multisensorielle.

Du mât chinois au jonglage, de l’équilibre à la danse, le geste est pleinement incarné. La technique, très maîtrisée, s’efface sous le sensible, sous une poétique de chaque instant.

Spectacle empreint de douceur, Ven parle d’amour, d’une curiosité jubilatoire, de se laisser porter jusqu’au lâcher prise.

Spectacle présenté dans le cadre des Escapades du Théâtre, en partenariat avec les communes de Roquefort-sur-Soulzon, Saint-Georges-de-Luzençon et d’une tournée du réseau Chainon

Idée originale, mise en scène, interprétation Marie del Mar Reyes, Hugo Ragetly Regard extérieur, accompagnement Emmanuelle Pépin Création lumière, régie générale Delphine Thomas

Autour du spectacle

Dans le cadre du parcours du spectateur Sous le signe du Vivant EUR.

SALLE DES FETES DE ST GEORGES DE LUZENCON

Saint-Georges-de-Luzençon 12100 Aveyron Occitanie maisondupeuple.millau@orange.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21

fin : 2024-04-21



L’événement Ven » Si seulement » Théâtre de la Maison du Peuple Saint-Georges-de-Luzençon a été mis à jour le 2023-12-22 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU