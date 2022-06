« Ven », 2 juin 2022, .

« Ven »

2022-06-02 – 2022-06-02

Dans le Petit Théâtre dans la Forêt au CIAM, le public pourra découvrir la création de la Cie Si Seulement « Ven », un moment poétique qui vous invite à explorer et déployer nos sensations.

Le public devient le témoin d’un ensemble délicat où naît un dialogue subtil entre les artistes, les disciplines, le public et l’espace. Les artistes viennent aborder le mât chinois, le jonglage l’équilibre et la danse à travers une approche unique dans une ambiance intime et épurée.

« Ven » évoque des thèmes universels comme la confiance ou encore l’amour qui s’incarne dans l’intensité des éléments qui composent la création et qui nous rattachent à l’essentiel.



Cette prestation artistique vous entraîne pour un instant de douceur !

Venez découvrir « Ven » de la Cie Si Seulement au CIAM, une création circassienne poétique !

