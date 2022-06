Velvet Thirst 5ème anniversaire Outarville Outarville Catégories d’évènement: 45480

Outarville 45480 Outarville Du Samedi 11 Juin au Dimanche 12 Juin venez profitez du cinquième anniversaire de Velvet Thirst avec dégustation de bières dont une en exclusivité » la coupable « qui est la bière anniversaire , restauration sur place avec le Food Truck Le Manoa.

