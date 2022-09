Concert Harmo Draüs / Black Mental / Cate Hortl Velvet Moon, 7 octobre 2022, Montreuil.

Concert Coldwave Darkpop avec en tête d’affiche Cate Hortl, productrice toulousaine de techno synthpop signée chez Warriorecords !

? Harmo Draüs

(Caen, FR – Dreamgaze)

Harmo Draüs est une artiste dreamgaze d’origine Caennaise. Autrice-compositrice, productrice et interprète, elle propose une musique ambient, texturée, lo-fi, aux accents psychédéliques et mélancoliques, inspirée de dreampop, nugaze et de musiques électroniques.

Après s’être consacrée aux projets de ses pairs (par ailleurs membre de David Shaw and the Beat), elle termine actuellement son premier EP solo à venir, produit par son label normand Lilie’s Creatures.

Pour suivre : https://www.instagram.com/harmo_draus/

? Black Mental

(Paris, FR – Coldwave)

Black Mental est né en 2019. C’est un projet qui explore une manière de produire une musique simple et sombre avec des basses 80’s, quelques synthés et de rythmes minimalistes. L’idée est d’aller droit au but, sans se perdre dans le matériel.

Essayer de tirer le maximum de la première idée, l’idée fulgurante, l’idée spontanée.

Les paroles de morceaux sont en grande partie écrites en utilisant le processus d’écriture automatique. Black Mental est influencé par des artistes comme Einstürzende Neubauten, Nick Cave, The Soft Moon ou A Place to Bury Strangers.

Pour écouter : shorturl.at/cNOW2

Pour suivre : https://www.instagram.com/blckmntl/

? Cate Hortl

(Toulouse, FR – Dark pop contours club)

Toute sa vie, Charlotte Boisselier n’a jamais tranché entre sa fascination pour l’énergie du club et sa passion pour les mélodies hantées d’une pop sombre. Après des mois de tournées effrénées au sein des duos Ambeyance et Oktober Lieber, elle trouve enfin l’espace pour concrétiser des explorations menées de longue date et donner corps au passionnant alias Cate Hortl, qui nourrira son brasier d’une italo moderne, de dark pop aux pieds lourds et de techno extatique. En s’appropriant ces registres et leurs contradictions, elle met au point un passionnant premier EP intitulé « SMOG » , sorti en Octobre 2021 sur le label Ritmo Fatale. Moins d’un an plus tard, soutenue par le label Warriorecords, la productrice enchaîne avec un deuxième EP “HEX” , sorti en Juin 2022.

Pour écouter : shorturl.at/kVX36

Pour suivre : https://www.instagram.com/cate.hortl

Velvet Moon

44 Rue Molière, 93100 Montreuil

Le Velvet Moon est un espace culturel alternatif à Montreuil, Croix de Chavaux. Il a été créé en mai 2019 par trois filles : Miad, Albane et Nissa.

C’est tout d’abord un espace de travail et de création, qui héberge des artistes résidents dans leurs ateliers respectifs. Nous comptons :

un salon de tatouage tenu par Morgane (les Amours Imaginaires tattoo) et Aleksandra qui reçoivent régulièrement des guests

l’atelier de couture de Maison Mourcel, la marque d’upcycling de Lucie

deux studios de musique, dont celui du crew Pardonnez Nous.

UNE ADHESION DE 1 EURO A VELVET MOON EST INCLUSE DANS LE PRIX D’ENTREE



