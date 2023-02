VELVET JUNGLE LE CAMJI, 1 mars 2023, NIORT.

VELVET JUNGLE LE CAMJI. Un spectacle à la date du 2023-03-01 à 20:30 (2023-03-01 au ). Tarif : 11.8 à 11.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Ambiance électrique et exubérante pour cette jungle de velours imaginée par le saxophoniste Daniel Erdmann. Accompagné des talentueux Théo Ceccaldi et Jim Hart, et du magicien des rythmes Cyril Atef, ce quartet nous emporte dans un ballet de transe, une déferlante mélodique. Depuis sa première apparition à l’Atelier du Plateau, le trio Velvet Revolution a parcouru de nombreux chemins. Pour troubler sa route balisée, Daniel Erdmann convie le batteur atypique Cyril Atef à le rejoindre et compose un nouveau répertoire. Velvet Jungle nous transporte dans les brumeuses capitales d’Europe de l’Est, et initie sa propre « révolution de velours ». Il y a du poétique et du littéraire, du pictural et de l’abstrait, de la créativité et du débordement.

LE CAMJI NIORT 3 rue de l’Ancien musée Deux-Svres

