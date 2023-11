Velu.e s’installe au Cirque Electrique Le Cirque Electrique Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 19h00 à 01h30

.Public adolescents adultes. payant

10€ Early Birds / 12€ régular

13€ Sur place

Tarif solidaire à 5€ uniquement sur demande écrite à : veluecabaret@gmail.com

Le cabaret Velu.e revient à ses premiers amours : le Cirque Electrique pour les noctambules de fin de journée, les amoureu.x.es des arts de nuit, les philanthropes de l’afterwork.

Velu.e c’est à la fois un cabaret viscéral changeforme et détonnant, une soirée pour tou.te.s, une plateforme d’échange pour le cœur qui renoue avec l’essence même du cabaret Parisien, irrévérencieux et jubilatoire.

Au programme : de quoi vous restaurer et/ou boire des coups, un show électrique, des stands qui font chaud au cœur, et enfin finir sur une soirée dansante et endiablée avec des DJ sets hauts en couleur.

Avec :

Üghett

Tahnee

Louise de Ville

La Maryposa

Sergeï the King

Miss Jones

Les Soeurs de la Perpétuelle indulgence

Mise en scène :

Edouard LKH

Dj set :

Fabisounours

Loki Starfish

Ventes Illustrations :

Maïc Baxane

Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/260462460328587 https://shotgun.live/fr/events/velu-e-cirque-electrique

