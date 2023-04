velu.e – le cirque éléctrique Le Cirque Electrique Paris Catégories d’Évènement: île de France

velu.e – le cirque éléctrique Le Cirque Electrique, 27 avril 2023, Paris. Le jeudi 27 avril 2023

de 19h00 à 01h00

.Public adolescents adultes. payant 10€ Early Birds / 12€ régular : https://bit.ly/40sILuf

13€ Sur place

Tarif solidaire à 5€ uniquement sur demande écrite à : veluecabaret@gmail.com La Velu.e cabaret est pour les noctambules de fin de journée, les amoureu.x.es des arts de nuit, les philanthropes de l’afterwork. Velu.e c’est à la fois un cabaret viscéral changeforme et détonnant, une soirée pour tou.te.s, une plateforme d’échange pour le cœur qui renoue avec l’essence même du cabaret Parisien, irrévérencieux et jubilatoire. Au programme : de quoi vous restaurer et/ou boire des coups,

un show électrique, Un stand Make up, des flash tattoos et de quoi finir sur une soirée dansante et endiablée avec des DJ sets hauts en couleur. Avec:

Ughett

Minima Gesté

Juda La Vidange

Miss See You

Kitty Space Mise en scène:

Edouard Liotard Dj set:

Fabisounours

Loki Starfish Flash Tattoos:

Danilo VilarinoStand Nail art:

Sonia Stand Nippies:

Georges Georges Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/600034528833693 https://www.facebook.com/events/600034528833693 https://bit.ly/40sILuf

