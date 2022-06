Velu.e cabaret de tous poils Le Cirque Electrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Velu.e cabaret de tous poils Le Cirque Electrique, 9 juin 2022, Paris. Le jeudi 09 juin 2022

de 19h00 à 02h00

. payant Préventes : 10€ Early Birds / 12€ Regular SOON 13 € sur place Tarif Solidaire sur demande 5€ veluecabaret@gmail.com lien DICE: https://cutt.ly/JHGsWxZ

Velu.e c’est la soirée taillée pour les noctambules de fin de journée, les amoureu.x.es des arts de nuit, les philanthropes de l’afterwork . Velu.e c’est à la fois un cabaret viscéral changeforme et détonnant, un rendez-vous pour tou.te.s, une plateforme d’échange pour le cœur qui renoue avec avec l’essence même du cabaret Parisien Irrévérencieux et jubilatoire. Au programme: De quoi vous restaurer et/ou boire des coups, un show électrique ,un speed dating dévergondé, un coiffeur pour tout.e.s pour des coupe express, des flash tattoos et de quoi finir sur une soirée dansante et cliente avec des DJ sets hauts en couleur. Avec Üghett, Reine Mayr, Charly Broutille, Natrix, L e Chatelain. Mise en scène : Edouard L.K-H Dj Set: Loki Starfish, Fabisounours Coiffeur Express: Dal.Dalou Tatouage Express: Une Lubie Stand Broderie: Métaux Lourds Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris Contact :

