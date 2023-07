Velu.e – Cabaret de Tous Poils – Le Cirque Electrique Le Cirque Electrique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le jeudi 20 juillet 2023

de 19h00 à 01h00

.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. payant 10€ Early Birds / 12€ régular 13€ sur place Tarif solidaire à 5€ uniquement sur demande écrite à : veluecabaret@gmail.com Petit changement de crèmerie : on se donne rendez-vous cette fois ci pour une formule queen size avec un mini market d’amour et une scène ouverte Drag !! Holà les amour.e.s ! Velu.e c’est pour les noctambules de fin de journée, les amoureu.x.es des arts de nuit, les philanthropes de l’afterwork. Velu.e c’est à la fois un cabaret viscéral changeforme et détonnant, une soirée pour tou.te.s, une plateforme d’échange pour le cœur qui renoue avec l’essence même du cabaret Parisien, irrévérencieux et jubilatoire. Au programme : de quoi vous restaurer et/ou boire des coups, un show électrique, des stands Make-up, massages, nail-art & boutiques et enfin finir sur une soirée dansante et endiablée avec des DJ sets hauts en couleur. Avec: Üghett Miss Botero Minima Gesté Père Eustache Miss See You Mise en scène : Edouard LKH Dj set : Fabisounours Loki Starfish Massages Drags : Victoria Sucrette Stand Nail art : Sonia Make Up : Asbel Stand Nippies : Georges Georges Bjoux : Jule et Lily Scène ouverte Drag 19H à 1H Clubbing TV Le Nouveau Tigre – Bar du Cirque Electrique Place du Marquis du Vercors 75020 Paris Le Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris Contact : https://facebook.com/events/s/velue-le-cirque-electrique/513580180904172/ https://shotgun.live/fr/events/velu-e-le-cirque-electrique

