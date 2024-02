Velu.e – Cabaret & Afterwork – Le Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 19h00 à 01h00

.Public adolescents adultes. payant

Préventes : 11€

15€ Sur place

Tarif solidaire à 5€ uniquement sur demande écrite à : veluecabaret@gmail.com

O les chéri.e.s !

Velu.e aime très fort le Hasard Ludique et y revient le cœur battant ! La soirée taillée pour les noctambules de fin de journée, les amoureu.x.es des arts de nuit, les philanthropes de l’afterwork.

Velu.e c’est à la fois un cabaret viscéral changeforme et détonnant, un rendez-vous pour tou.te.s, une plateforme d’échange pour le cœur irrévérencieuse et jubilatoire.Comment ça se passe : Velu.e c’est plus qu’un simple cabaret, c’est à la fois un Afterwork, un Show, des stands d’amour, et une soirée pour faire la fête jusqu’à 2H. Ne viens pas en avance ! On ouvre à 19H et pas avant et le 1er show est aux alentours de 20H45Au programme : De quoi vous restaurer et/ou boire des coups,

un show électrique en 2 parties, du Nail art, des Flash Tattoos et de quoi finir sur une soirée dansante et caliente avec des DJ sets hauts en couleur.

Avec :

Üghett

Powerbeautom

Sciatique

Noam Sinseau

Mona LaDoll

Mise en scène :

Edouard L.K-H

Dj set :

Fabisounours

Loki Starfish

Stand Nail Art :

SoniaFlash Tattoos

Danilo Vilarino

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.facebook.com/events/746655643742258 https://shotgun.live/…/velu-e-cabaret-de-tous-poils-3

